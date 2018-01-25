Досягти миру на Донбасі можна за рік - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю "Русской службе ВВС" висловив надію, що мир на Донбасі настане у 2018 році. Про це він сказав, відповідаючи на запитання про надії і цілі на поточний рік.

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"Мир, поза всяким сумнівом. Ми хочемо побачити мир і закінчення боїв. Ми прагнемо бачити всіх громадян України у спокої та безпеці. Це могло б стати базою для початку повного виконання Мінських угод. І всього цього можна домогтися протягом 12 місяців", – заявив він.

Волкер, який займається врегулюванням ситуації на Донбасі, прибув у Київ 23 січня та 26 січня в Дубаї проведе переговори з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Волкер не вірить, що на цій зустрічі буде досягнуто домовленостей.

Вони вже зустрічалися 21 серпня 2017 року в Мінську, 7 жовтня та 13 листопада у Белграді.