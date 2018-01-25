Волкер про тактику Путіна в Україні: найкращий спосіб захистити російськомовних – дати їм жити в мирі

Президент Росії Володимир Путін все ще може змінити свій імідж у світі, якщо зробить кроки для встановлення миру на Донбасі.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Я дійсно думаю, що це можливо, що він (Путін – ред.) може змінити імідж, який він презентує світу. Наразі в Європі, в Сполучених Штатах, у різних країнах світу Росію бачать агресором. Це заморожені переговори, ми не бачимо покращень у відносинах Росії та США, ми не бачимо покращень у відносинах Росії та Європи, щодо Росії застосовують санкції. І я думаю, що Росії цілком можливо кардинально змінити все», – сказав Волкер.

На його думку, Росії варто змінити свій підхід до низки питань, зокрема щодо Східної Європи. «Проте це цілком можливо, якщо Росія сприятиме миру, стабілізації конфлікту, виконанню Мінських угод. Тоді це матиме суттєве значення, і змінило б сприйняття Росії», – додав представник Держдепу.

Він впевнений, що тактика Путіна залежить лише від нього самого і він може все змінити. «Я бачу, що російському уряду важливо продемонструвати, що Росія захищає російськомовне населення – так вони характеризують свої дії. Їм важливо, щоб Росію сприймали як потужну силу. Проте і велика сила може сприяти миру. І найкращий спосіб захистити російськомовних – дати їм жити в мирі. А для цього потрібно припинити конфлікт», – зазначив Волкер.