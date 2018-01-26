Антикорупційний суд є критичним питанням для співпраці з Україною – Світовий банк

Створення Антикорупційного суду є критичним питанням для співпраці Світового банку з Україною.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Вона зазначила, що НАБУ та САП підготували вже більше 90 справ проти корупціонерів, які подані до суду, але рішень по них досі немає. Тому потрібен Антикорупційний суд.

При цьому Світовий банк наполягає, що три положення у президентському законопроекті мають бути зміненими, оскільки вони відтерміновують запровадження Антикорупційного суду.

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Кахконен, зокрема, нагадала про те, що у президентському законопроекті не визначено кількість суддів. Але при цьому документ говорить, що не можна створювати суд до того, як усі судді будуть обрані.

"Тут немає послідовності. Потрібно визначити кількість суддів і немає причини чекати, коли усі судді будуть обрані і призначені", - сказала директор Світового банку.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. У МВФ заявили, що пункти цього документа суперечать зобов'язанням, які вона взяла на себе перед міжнародними партнерами. У відповідь на що Порошенко зазначив, що проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблено відповідно до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Також у Світовому банку важають, що ухвалення закону про Антикорупційний суд у редакції, запропонованій Порошенком, є неприпустимим.