Порошенко вніс в Раду законопроект про антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Як повідомляється на сайті Верховної Ради, також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Обидва законопроекти зареєстровані 22 грудня.

Вони визначені як невідкладний. Разом з тим тексти документів поки не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України відкликала депутатський проект закону про антикорупційний суд, щоб президент Петро Порошенко міг внести свій варіант законопроекту.

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У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключевого кредитора - Міжнародного валютного фонду. 8 грудня у МВФ закликали Верховну Раду ухвалити законопроект про Антикорупційний суд як першочерговий.