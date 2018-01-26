Дніпропетровську область хочуть перейменувати

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрована петиція про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

З такою ініціативою виступає ГО "Правозахисна група "СІЧ", йдеться на її сторінці у Facebook.

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Кандидат історичних наук, директор інституту історії Дніпра Олег Репан вважає, що назва "Січеслав" не тільки підкреслить історичну вагу, а й дасть поштовх розвитку нових стартапів.

"Таке позиціонування – Січеславська область – дозволить нашу область дуже цікаво поставити, показати з точки зору туризму", - зазначив історик.

За словами ініціаторів петиції, назва області має бути змінена, оскільки містить згадку про Петровського – одного з організаторів Голодомору.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.

Свою назву Дніпропетровськ у 1926 році отримав за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років.