В ЄС не обговорюють питання призупинення безвізу з Україною через корупцію – постпред Естонії

Брюссель очікує, що Київ покаже реальні результати у боротьбі з корупцією.

Постійний представник Естонії в Європейському Союзі, посол Кайа Таел (Kaja Tael) заявляє, що Євросоюзом не розглядалося питання про призупинення безвізового режиму з Україною через корупцію.

«Ні, зараз ми не обговорюємо цей дуже різкий крок», - сказала вона в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

Разом з тим посол наголосила, що в ЄС «сприймають питання боротьби з корупцією дуже серйозно». «Україна має показати результати, також і з НАБУ. Це те, за чим ми дуже серйозно стежимо», - наголосила Таел.

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При цьому постійний представник висловила готовність підтримати Україну. «Ми всі знаємо, що це таке: корупція це не щось, що обмежено тільки Україною чи країнами «Східного партнерства». Кожний член ЄС має це питання на порядку денному...Я реально сподіваюся, що ми побачимо прогрес (у боротьбі з корупцією - УНІАН). Якщо Україна хоче знайти комфортне місце в Європі, тоді шлях до цього – співробітництво, а не самоізоляція. Це те, про що має думати українське керівництво», - зауважила посол.

На переконання Таел, Україна має «дуже чіткі перспективи для майбутнього, а військовий конфлікт з Росією і ситуація з Кримом є неприйнятними». «ЄС ніколи не заспокоїться з цього приводу. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. Я не можу заявити, що ми будемо тримати санкції назавжди. Це те, що ми повинні оцінювати час від часу і дивитися, що станеться. Але позиція ЄС була достатньо чіткою. Але це не значить, що Україна як держава не має чіткого майбутнього як нормальна європейська країна. Я думаю, що будь-який відповідальний уряд та президент зроблять всі необхідні кроки, щоб консолідувати цю перспективу», - підкреслила вона.