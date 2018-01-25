Окупанти забирали телефони: Чубаров розповів, як Росія захоплювала владу у Криму

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на допиті в судовому засіданні розповів, як Російська Федерація провела переворот у Раді міністрів та Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН із зали суду, де відбувається слухання в справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, Чубаров розповів, що 28 лютого 2014 року депутати зібралися на сесію Верховної Ради АРК, призначену на 15:00.

Мобільні телефони у депутатів і журналістів забирали військові.

За словами голови Меджлісу, він спитав, де перебуває на той час голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов, і почув, що Могильов пішов у відставку, а депутати ВР АРК, яких військові пропустили в середину будівлі, обрали новим головою Сергія Аксьонова.

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Також Чубаров додав, що ввечері 28 лютого місцеві телеканали передали, що в Криму обрано нового голову Ради міністрів Аксьонова, а 1 березня – що Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням допомогти врятувати Крим.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Екс-президент України Віктор Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.