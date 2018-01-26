Санкції США поступово починають охоплювати всіх причетних до окупації РФ в Україні - Клімкін

Глава МЗС назвав нові санкції США посиленням тиску на РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що санкції, які запроваджують Сполучені Штати Америки, поступово починають охоплювати всіх причетних до встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації на території України.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Поступово санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у Сполучених Штатах Америки запровадили санкції проти заступника міністра енергетики Російської Федерації Андрія Черезова та низки енергетичних компаній.

Зокрема, у список спеціально визначених громадян і заблокованих юридичних осіб (так званий SDN List) внесені імена 21-ї фізичної особи, серед яких значаться громадяни України та Росії, а також назви дев'яти компаній. Крім того, у список секторальних санкцій (так званий SSI List) внесено найменування 12 кампаній, пов'язаних з нафтовою та газовидобувною компанією "Сургутнафтогаз".

***2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.

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У листопаді міністр закордонних справ України Клімкін заявив, що Міністерство фінансів США в січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

16 грудня глава українського МЗС висловив переконання, що санкції проти російських олігархів із оточення президента РФ Володимира Путіна змусять Росію погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.

12 січня 2018 року в Мінфіні США заявили, що ще відпрацьовується список російських олігархів, стосовно яких найближчим часом можуть бути введені санкції. При цьому, за даними російської газети «Коммерсантъ», під нові санкції США можуть потрапити понад 50 олігархів, наближених до вищого керівництва РФ.