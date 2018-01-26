США розширили санкції проти Росії через агресію в Україні

Зокрема, до списку увійшли 12 компаній, пов'язаних із «Сургутнафтогазом», ПАТ «Силові машини» і «Технопромекспортом».

У Сполучених Штатах Америки запровадили санкції проти низки російських енергетичних компаній і фізосіб через агресію Росії проти України.

Список приватних осіб і підприємств, які потрапили під санкції, опублікований на сайті Мінфіну.

Зокрема, у список спеціально визначених громадян і заблокованих юридичних осіб (так званий SDN List) внесені імена 21-ї фізичної особи, серед яких значаться громадяни України та Росії, а також назви дев'яти компаній.

Серед фізичних осіб є люди, які мають відношення до терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", або мають реєстрацію у Донецькій чи Луганській областях, і, зокрема, це Ігор Антипов, Олексій Грановський, Катерина Матющенко, Олена Костенко, Світлана Малахова, Павло Мальгін, Олександр та Сергій Мельничук, Наталія Ніконорова, Володимир Пашков, Володимир Павленко, Олена Радомська та Олександр Тимофєєв. До списку санкцій потрапила одна людина з окупованого Росією Криму - Дмитро Овсянніков.

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Також у списку - заступник міністра енергетики Російської Федерації Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці міненерго Росії Євген Грабчак, голова інжинірингової компанії "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка та інші.

Серед компаній значиться польська Doncoaltrade (Катовіце), російська "Вугільні технології" (Ростов-на-Дону), зареєстрована в окупованій Росією Південній Осетії "Внешторгсервис", російські "Газ-Альянс" (Нижній Новгород), "Зовнішньоекономічне об'єднання "Технопромекспорт", "Силові машини" та інші.

Крім того, у список секторальних санкцій (так званий SSI List) внесено найменування 12 кампаній, пов'язаних з нафтовою та газовидобувною компанією "Сургутнафтогаз". Серед них - дочірні компанії "Калінінграднафтопродукт", "Кірішіавтосервіс" (Санкт-Петербург), виробниче об'єднання "Кірішінафтооргсинтез", інститут з проектування підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості "Ленгіпронафтохім", "Медіа-Інвест" (Москва), "Новгороднафтопродукт", "Псковнафтопродукт", "Сургутнафтогазбанк" (Тюменська область), "Тверьнафтопродукт" та інші.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.

У листопаді міністр закордонних справ України Клімкін заявив, що Міністерство фінансів США в січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

16 грудня глава українського МЗС висловив переконання, що санкції проти російських олігархів із оточення президента РФ Володимира Путіна змусять Росію погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.

12 січня 2018 року в Мінфіні США заявили, що ще відпрацьовується список російських олігархів, стосовно яких найближчим часом можуть бути введені санкції. При цьому, за даними російської газети «Коммерсантъ», під нові санкції США можуть потрапити понад 50 олігархів, наближених до вищого керівництва РФ.