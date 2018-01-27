В'ятрович: закон про заборону "бандерівської ідеології" - небезпечний для Польщі

В'ятрович прокоментував ухвалення Сеймом Польщі закону про заборону ідеології українських націоналістів.

Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стверджує, що закон про заборону "бандерівської ідеології" небезпечний не для України, а для Польщі.

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"Це серйозний крок до згортання свободи слова та введення партійної цензури. Під дію закону потраплять не лише українські автори, а й польські, ті хто писали про УПА, не вважаючи її діяльність злочинною. Під цензуру потраплять твори Тожецького, Куроня, Ґедройця", - написав В'ятрович у Facebook.

"Без свободи слова неможлива демократія. Досвід нашого східного сусіда це довів. Не хочеться повторення цього уроку у західного", - зазначив глава Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польський Сейм (нижня палата парламенту) проголосував за закон політичного руху Кукіз’15 про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.

«Сейм щойно проголосував за закон Кукіз’15, що забороняє пропагування бандеризму у Польщі! Ми чекали від 6 липня 2016 року і дочекалися! Нарешті!» - повідомив лідер руху Павела Кукіза.