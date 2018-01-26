У МЗС України розкритикували польський закон про заборону "бандерівської ідеології"

У МЗС України заявляють про можливий негативний вплив на розвиток двосторонніх відносин з Польщею в разі ухвалення Сенатом відповідного закону.

У Міністерстві закордонних справ України стурбовані ухваленням Сеймом Польщі закону про заборону ідеології українських націоналістів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті українського зовнішньополітичного відомства щодо ухвалення Сеймом проекту закону про Інститут національної пам’яті Республіки Польща.

"Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом ухвалення 26 січня 2018 року Сеймом Республіки Польща законопроекту «Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів»", - заявляють в МЗС.

"Прикро, що українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого продовжують політизуватися", - заявляють українські дипломати.

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"Категорично не сприймаємо чергову спробу нав’язати однобічне трактування історичних подій, у т.ч. некоректного використання в офіційному документі Республіки Польща назви частини території сучасної України", - наголосили в МЗС.

"Хотіли б нагадати авторам проекту цього законодавчого акта, що українці, як і поляки, зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів в роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за свободу своєї Батьківщини. У цьому контексті надзвичайну стурбованість викликає намір зобразити українців виключно як «злочинних націоналістів» та «колаборантів третього рейху»", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Водночас, сказано, що в МЗС розраховують, що Сенат Польщі (верхня палата парламенту), який має незабаром розглянути зазначений законопроект, "виявить політичну мудрість стосовно питань, які можуть негативно вплинути на розвиток двосторонніх відносин".

"Усвідомлюючи чутливість проблематики історичної пам’яті у житті українського та польського народів, закликаємо польську сторону до відкритості та конструктивності у подальшому розвитку українсько-польських відносин", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польський Сейм (нижня палата парламенту) проголосував за закон політичного руху Кукіз’15 про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.

«Сейм щойно проголосував за закон Кукіз’15, що забороняє пропагування бандеризму у Польщі! Ми чекали від 6 липня 2016 року і дочекалися! Нарешті!» - повідомив лідер руху Павела Кукіза.