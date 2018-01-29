У Кремлі відмовились коментувати результати зустрічі Волкера і Суркова

Пєсков заявляє, що за деякими параметрами думки Москви і Вашингтона збігаються.

У Кремлі не стали коментувати результати зустрічі спецпредставника США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова в Дубаї.

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про результати зустрічі.

За його словами, за деякими параметрами думки Москви і Вашингтона збігаються.

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«Сурков робив заяву, в якому він сказав, що за якимись параметрами можна зафіксувати збіг думок. Сурков сказав уже, що необхідно проаналізувати ряд пропозицій, які були озвучені США. Більше додати нічого до того, що заявляв сам Сурков», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Сурков за результами зустрічі з Волкером назвав такими, можуть бути реалізовані, пропозиції США щодо розміщення миротворчої місії ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці цього разу привезли набагато конструктивніші пропозиції», - зазначив Сурков.

За його словами, в «дубайському пакеті», на відміну від «белградського», представлений «досить докладний план поетапного розгортання місії в прив'язці з реалізацією політичних пунктів Мінських угод». Як сказав Сурков, Росія вивчить нові пропозиції.

28 січня Волкер заявив, що проект резолюції Росії, яким пропонується введення миротворців на Донбас лише уздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для США і Організації Об'єднаних Націй, оскільки він не гарантує безпеку, а лише поглибить конфлікт.

Також він повідомив, що США почали підготовку до передачі Збройним силам України американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Чергова зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї. До цього вони зустрічалися тричі: 21 серпня 2017 року - в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада - в Белграді.

Пєсков зазначав, що конкретних результатів від зустрічі в Дубаї не очікується, це "звіряння годинників" і обмін думками з поточних питань".