У Путіна про зустріч Волкера і Суркова: "звіряння годинників" щодо "завислого" конфлікту на Донбасі

У Кремлі заявили, що зустріч спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова є «звірянням годинників» щодо «завислого» конфлікту на Донбасі.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про порядок денний цих переговорів.

«Ви знаєте, що там порядок денний досить вільний - це звіряння годинників і обмін думками з поточних питань, завислих питань щодо ситуації на південному сході України. Власне, очікувати якихось результатів від цієї зустрічі навряд чи варто, навряд чи можливо, та й марно, напевно. Це звіряння годинників, робочий процес», - сказав Пєсков.

Читайте такожДосягти миру на Донбасі можна за рік - Волкер

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Волкер заявив про намір обговорити з Сурковим виведення російських сил з Донбасу і звільнення полонених.

«Перш за все, про зустріч з паном Сурковим, я сподіваюся викласти бачення США про те, що ми можемо зробити, щоб прискорити завершення конфлікту. Це вимагає від Росії рішення про відведення своїх сил. А підконтрольні сили, які там є, врешті-решт мають бути розформовані», - сказав Волкер.

За його словами, ще одним питанням стане звільнення полонених. «Багато людей досі утримуються на окупованих територіях, і, як ви сказали, прямо в Росії. Звичайно, я планую порушити це питання. Не думаю, що це те, чим пан Сурков займався особисто, але сподіваюся, що вони передадуть повідомлення, що важливо продовжувати звільнення утримуваних осіб з обох сторін як крок до зміцнення довіри і основи для досягнення згоди», - зазначив Волкер.

Сьогодні, 26 січня, в Дубаї Волкер планує зустрітися з Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на сході України, перспективи введення і можливий формат миротворчої місії.