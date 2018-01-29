Волкер передав Суркову "дуже сильні слова розчарування" через бездіяльність РФ щодо Донбасу

Спецпредставник Держдепу зазначив, що США сподіваються побачити прогрес стосовно України.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер передав помічнику президента РФ Владиславу Суркову «сильні слова розчарування» Вашингтону, у зв’язку з тим що Росія нічого не зробила, щоб покласти край конфлікту в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про зміст своєї розмови з Сурковим, яка відбулась у Дубаї 26 січня, Волкер повідомив журналістам під час телефонного брифінгу.

Читайте такожУ Кремлі відмовились коментувати результати зустрічі Волкера і Суркова

«Я передав російській стороні дуже сильні слова розчарування у Вашингтоні стосовно того, що Росія нічого не зробила для того, щоб покласти край цьому конфлікту, щоб вивести свої сили, з того часу як ми розпочали цей процес на початку липня. І це є джерелом розчарування у Вашингтоні», - зауважив посол.

При цьому він зазначив, що у відносинах між США та РФ «є багато питань, які викликають занепокоєння». «Україна – тільки одне з них. Ми сподіваємося побачити прогрес стосовно України», - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, чергова зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї. До цього вони зустрічалися тричі: 21 серпня 2017 року - в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада - в Белграді.

27 січня Сурков за результатами зустрічі з Волкером назвав такими, можуть бути реалізовані, пропозиції США щодо розміщення миротворчої місії ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. «Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці цього разу привезли набагато конструктивніші пропозиції», - зазначив Сурков.

За його словами, в «дубайському пакеті», на відміну від «белградського», представлений «досить докладний план поетапного розгортання місії в прив'язці з реалізацією політичних пунктів Мінських угод». Як сказав Сурков, Росія вивчить нові пропозиції.

28 січня Волкер заявив, що проект резолюції Росії, яким пропонується введення миротворців на Донбас лише уздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для США і Організації Об'єднаних Націй, оскільки він не гарантує безпеку, а лише поглибить конфлікт. Також він повідомив, що США почали підготовку до передачі Збройним силам України американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.