Росія нічого не зробила, щоб завершити конфлікт на Донбасі — Волкер

Волкер зазначив, що на зустрічі із Сурковим вони обговорювали питання збільшення пунктів пропуску на Донбасі, а також про статус російських військових в Україні.

Росія не зробила жодних кроків до того, щоби завершити збройний конфлікт на Донбасі та припинити агресію в Україні.

Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час телефонної конференції з журналістами, говорячи про Росію та, зокрема, його зустріч з помічником Путіна Владиславом Сурковим, пише Громадське.

«Немає ніякого сюрпризу: територію (Донбасу – ред.) окупувала Росія, і вона є під контролем Росії», — наголосив Волкер.

На зустрічі із Сурковим вони обговорювали питання збільшення пунктів пропуску на Донбасі, а також про статус російських військових в Україні.

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«Говорили про обмін полоненими. Відбувся успішний обмін перед Різдвом, який вітали і росіяни, і українці», — повідомив Волкер. Крім того він додав, що на Донбасі на сьогодні для місії Червоного Хреста є досить обмежений доступ.

«Для Червоного Хреста є досить обмежений доступ до території конфлікту. Ми хочемо більше доступу», — наголосив спецпредставник США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Волкер та Сурков не дійшли єдиної позиції щодо закону про деокупацію Донбасу.

Це була четверта зустріч Волкера та Суркова. Попередня, третя зустріч щодо врегулювання ситуації в Донбасі — відбулася в середині листопада минулого року в Белграді. Тоді Сурков заявив, що Росія погодила три з 29 абзаців пропозиції США про розміщення миротворців на Донбасі.