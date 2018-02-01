"Це не той шлях": посол Канади прокоментував створення "Нацдружин"

Роман Ващук підкреслив, що єдиним легітимним органом для підтримання правопорядку в Україні є Національна поліція.

Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував створення громадської організації «Національні дружини», наголосивши, що єдиним легітимним органом для підтримання правопорядку в Україні є Національна поліція.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після відкриття за участі керівництва Нацполіції першого чемпіонату з функціонального багатоборства серед патрульних поліцейських у Києві.

Посол підкреслив, що єдиним легітимним органом в державі для підтримання правопорядку є Національна поліція.

«З нею ми працюємо, тому ми три роки в неї вкладаємо, вона якраз змінюється для того, щоб краще забезпечувати спілкування з суспільством, краще забезпечувати безпеку на дорогах, приймаються нові закони. Люди тренуються та набираються сили», - сказав Ващук.

За словами посла, громадські об’єднання існують у всьому світі, але створення «партійно-політичних громадських об’єднань», що хочуть займатися наведенням громадського правопорядку, - «це не той шлях».

«Тому я абсолютно підтримую думку про монополію саме Нацполіції, монополію держави на застосування сили, якщо потрібно - і проти тих, які мають невиправдані претензії до своїх співгромадян», - зауважив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.

30 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не дозволить, аби громадська організація «Національні дружини» позиціонувала себе як альтернативне парамілітарне формування, й наголосив, що в Україні є державна монополія на застосування насильства, що належить правоохоронним органам.

31 січня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що вважає позитивним створення громадських об'єднань з метою допомоги правоохоронним органам у забезпеченні порядку, додавши, що члени таких рухів мають діяти в межах чинного законодавства.