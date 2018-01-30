Марш "нацдружинників" у Києві: соцмережі відреагували на грізні заяви нового формування

Присяга «дружинників» викликала резонанс у соцмережах: коментарі аналітиків, журналістів та простих українців варіюються від іронічних до відверто тривожних.

Партія «Національний корпус» 29 січня влаштувала на території Косого капоніру Київської фортеці присягу представників "Національних дружин". 600 дружинників у сірому камуфляжі «присягнули українській нації» і пройшли маршем центром столиці.

Читайте такожУ Херсоні націоналісти закидали яйцями соратника МедведчукаЯк розповів «Громадському Радіо» Представник "Національного корпусу" Роман Чернишов, дружини діють в Україні вже рік, однак присягу її учасники склали вперше. За його словами, дружинники працюють в рамках громадської організації (ГО «Національні дружини»), і співпрацюють з поліцією, не маючи зброї. «Дружини» не є ані військовим, ані поліцейським освітою.

Разом з тим, на сторінці «Національних дружин» в Instagram говориться, що організація «встановить український Порядок», а згідно з описами, що супроводжують фотографії «дружинників» з вогнепальною та холодною зброєю, організація часто проводить стрільби та заняття з тактичної підготовки.

«Ми не вагаючись застосуємо Силу, аби встановити Порядок, який принесе Добробут у кожну українську родину», - йдеться в публікації на сторінці «Національні Дружини» в Facebook.

Не дивно, що присяга «дружинників» викликала резонанс у соцмережах. Коментарі аналітиків, журналістів і простих українців варіюються від іронічних до відверто тривожних.

Деякі обурені агресивною риторикою формування, яка активно натякає на готовність застосовувати силу і будувати в країні певний «український порядок».

У багатьох користувачів марш дружинників, крім того, викликав асоціації з горезвісним «російським слідом».

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