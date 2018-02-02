Турчинов про "Джавеліни": розмов навколо цього набагато більше, ніж конкретних кроків

Секретар РНБО заявляє, що говоритиме про отримання летальної зброї, коли триматиме її в руках.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов сподівається на поставку Сполученими Штатами Америки оборонної летальної зброї в Україну найближчим часом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час відкриття у Києві Центру реагування на кіберзагрози.

«Співпраця просувається, але зброї ще немає. На превеликий жаль, розмов навколо цього набагато більше, ніж конкретних кроків. Я буду говорити, що зброю отримали, тільки тоді, коли я сам візьму її в руки. Тоді я скажу, що це - ок. Поки що всі "за", всі говорять, всі підтримують, але я ще не бачив жодного Javelin в Україні. Сподіваюся, що це найближчим часом буде», - заявив він.

За словами Турчинова, на це він сподівався від початку російської агресії проти України в березні 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня міністр оборони Степан Полторак заявив, що після 2 лютого отримає інформацію про те, коли Збройні сили України отримають на озброєння протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені у терміни від двох до п’яти-шести місяців.