Протитанкові комплекси Javelin Україні поставлять за рахунок США - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що протитанкові комплекси Javelin будуть поставлені Україні за рахунок фінансування США.

Про це він повідомив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони, відеозапис виступу розміщений у Facebook.

«Наголошую, що внаслідок кропіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси Javelin нам будуть поставлені в якості оборонного озброєння за рахунок фінансування США», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко висловив переконання, що американські протитанкові системи Javelin, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів.

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«Для того, щоб отримати таку зброю, нам необхідно мати відповідно підготовлені місця для її зберігання, адже до цього є вимоги. Всі ці питання опрацьовані, у нас вже такі місця визначені, триває їхня підготовка і проблем щодо об’єктів, де буде зберігатися така зброя, у нас не буде. Ніхто не збирається передавати, віддавати або навіть, скажімо так, залишати в бою. Це зброя, яка надходить на озброєння української армії для підвищення спроможностей ЗСУ як елемент стримування у протистоянні з Російською Федерацією», - заявив Муженко.

Говорячи про терміни, коли системи можуть бути передані Україні, генерал зауважив, що на цю тему спілкувався зі своїми колегами з інших країн. «Вони називають різні терміни - від двох до п’яти-шести місяців», - сказав начальник Генштабу.