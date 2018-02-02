ГПУ проситиме Раду притягти депутата Бакуліна до кримінальної відповідальності

У липні минулого року Луценко заявляв про підготовку відповідного подання до парламенту.

Наступного тижня Генеральна прокуратура України внесе подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Заплановано подання до Верховної Ради з проханням надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Бакуліна. Це подання буде внесено наступного тижня до і розглянуто парламентом в установленому порядку», - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року генпрокурор Луценко заявляв, що готується подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна.

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«В рамках справи про нафтобурові покази Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав Луценко.

За його словами, відповідне подання надійде до парламенту дещо пізніше, оскільки парламент пішов на канікули: «…депутатів будемо рахувати по осені».