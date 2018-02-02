Наступний етап обміну полоненими може відбутися до березня - Кучма

За словами колишнього президента, обмін заручників залежить від Росії.

Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент Леонід Кучма сподівається, що наступний етап обміну заручників, які утримуються на окупованому Донбасі, відбудеться до березня.

Про це Кучма сказав під час спілкування з журналістами, яке транслювалося в ефірі телеканалу «Прямий» на церемонії прощання з першим космонавтом в історії незалежної України Леонідом Каденюком.

За його словами, питання звільнення заручників залежить від Росії.

«Мені здається, що напередодні виборів (президента РФ, які відбудуться 18 березня - УНІАН) такий акт гуманітарний, він корисний був би і для президента Російської Федерації. І я все-таки думаю, що обмін до березня місяця обов'язково буде. В крайньому разі мені так хотілося б, і всім нам хотілося би так», - сказав Кучма.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі прес-секретар Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона в ТКГ сподівається, що процес звільнення заручників продовжиться.

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Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона представила в Мінську пропозиції про звільнення політичних ув'язнених з в'язниць у РФ. Також вона наголосила, що українська сторона представила певні пропозиції щодо звільнення українських заручників, які утримуються на окупованому Донбасі.

29 січня спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову імена деяких українських заручників, які необхідно включити в подальший обмін заручників.

Як відомо, 27 грудня 2017 року Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході та відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа