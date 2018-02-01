У Мінську обговорили обмін ув'язнених

За словами спецпредставника ОБСЄ, учасники переговорів підкреслили, що обмін заручників, який відбувся 27 грудня 2017 року, став великим досягненням.

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ), посол Мартін Сайдік заявляє, що учасники робочої підгрупи з гуманітарних питань обговорювали можливі кроки, які необхідно зробити для подальшого просування в питанні обміну ув'язнених.

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Про це він сказав у Мінську за підсумками сьогоднішніх переговорів ТКГ, повідомляє сайт ОБСЄ.

"Робоча група з гуманітарних питань ще раз зазначила обмін утримуваними наприкінці грудня минулого року як велике досягнення. У присутності Віктора Медведчука група обговорила можливі подальші кроки", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішнього засідання в Мінську прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона в ТКГ сподівається, що процес звільнення заручників продовжиться.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що в Мінську українська сторона представила пропозиції про звільнення політичних ув'язнених з в'язниць у РФ. Також представник України повідомила, що українською стороною було представлено певні пропозиції щодо звільнення українських заручників, які утримуються на окупованому Донбасі.