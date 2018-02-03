Полторак зустрівся з главою Пентагону і розповів про терміни передачі "Джевелінів" (відео)

За його словами, не так важливо, коли Україна отримає ці протитанкові комплекси, як сам факт того, що вони будуть надані.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення. Про це він розказав в ефірі передачі "Час-Time" на "Голосі Америки".

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"Ми сьогодні про це говорили. Ми обговорювали механізм передачі протитанкових засобів. Ми говорили і (про) інші питання,пов’язані із підготовкою особового складу і порядку передачі. Я думаю, що рішення про передачу Джевелінів в Україну буде прийнято дуже своєчасно і дуже правильно", - відповів Полторак на питання про терміни поставок зброї.

За його словами, не так важливо, коли Україна отримає ці протитанкові комплекси, як сам факт того, що вони будуть надані.

"Це дуже серйозний, потужний сигнал Україні про те, що вона залишилась не сам на сам з Росією і це сигнал самій Росії, що нас підтримує весь світ. Крім того це потужний сигнал і іншим колегам, з якими ми працюємо, що треба більш активніше працювати з Україною", - пояснив міністр оборони.

"Я думаю, що рішення про передачу, часовий графік передачі, він не відіграватиме надзвичайно важливу роль, ми працюємо над тим, щоби максимально ефективно механізм передачі був здійснений від Сполучених Штатів в Україну", - сказав Полторак.

При цьому він зазначив, що важливим моментом є саме забезпечення збереження військових технологій.

"При цьому зберегти недоторканість тих протитанкових засобів, забезпечити збереження технологій, а також ефективної підготовки і використання розрахунків,які будуть працювати на тих засобах", - розказав міністр оборони.