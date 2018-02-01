Полторак у США обговорить з керівництвом Пентагону поставки летальної зброї

Заплановані зустрічі української делегації з керівництвом Міністерства оборони США для поглиблення співпраці оборонних відомств.

Міністр оборони України Степан Полторак вирушив до США для зустрічей з керівництвом Пентагону, в ході яких буде обговорено питання постачання американського летального озброєння в Україну.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони України.

Полторак перебував з візитом у Німеччині, звідки прямує до США. В Міноборони зауважили, що візит триватиме декілька днів.

«США є країною-членом НАТО та виступають одним із основних партнерів України. Поїздка відбудеться для поглиблення співробітництва між нашими оборонними відомствами», - повідомили в прес-службі.

В рамках візиту заплановані зустрічі української делегації з керівництвом Пентагону, де буде обговорено питання постачання американського летального озброєння до України.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Полторак заявив, що після 2 лютого отримає інформацію про те, коли Збройні сили України отримають на озброєння протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені у терміни від двох до п’яти-шести місяців.