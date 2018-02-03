Полторак: за останні два роки контракт із ЗСУ підписали 130 тис. військовослужбовців

11:15, 03 лютого 2018
Політика
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Полторак наголошує, що за останні два роки контракт із ЗСУ підписали 130 тис. військовослужбовців / фото УНІАН

Міністр оборони України Степан Полторак наголошує, що за останні два роки контракт зі Збройними силами України підписали 130 тисяч військовослужбовців.

Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» (передача «Час-Time»).

Полторак зауважив, що раніше чисельність Збройних сил України становила 146 тисяч осіб, а нині - 255 тисяч.

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Він наголосив, що українські військові, особливо на лінії зіткнення, забезпечені усім необхідним.

«Сьогодні у нас практично створена професійна армія. Тільки за останні два роки ми підписали контракти зі 130 тисячами військовослужбовців - це люди, які вже воювали, які мотивовані, досвідчені, пройшли підготовку, в тому числі … від наших партнерів - Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії. В нас таку підготовку за стандартами Альянсу пройшло вже більше 10 батальйонів, підготовлено близько 2 тисяч інструкторів", - сказав Полторак.

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Теги: #Степан Полторак#українські військові#контракт із ЗСУ