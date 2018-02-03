Полторак: за останні два роки контракт із ЗСУ підписали 130 тис. військовослужбовців

Підготовку за стандартами НАТО вже пройшли понад 10 батальйонів

Міністр оборони України Степан Полторак наголошує, що за останні два роки контракт зі Збройними силами України підписали 130 тисяч військовослужбовців.

Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» (передача «Час-Time»).

Полторак зауважив, що раніше чисельність Збройних сил України становила 146 тисяч осіб, а нині - 255 тисяч.

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Він наголосив, що українські військові, особливо на лінії зіткнення, забезпечені усім необхідним.

«Сьогодні у нас практично створена професійна армія. Тільки за останні два роки ми підписали контракти зі 130 тисячами військовослужбовців - це люди, які вже воювали, які мотивовані, досвідчені, пройшли підготовку, в тому числі … від наших партнерів - Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії. В нас таку підготовку за стандартами Альянсу пройшло вже більше 10 батальйонів, підготовлено близько 2 тисяч інструкторів", - сказав Полторак.