Українські військові взяли під контроль селище Катеринівка на Луганщині - волонтер

Волонтер зазначив, що в діях українських військових жодних порушень немає.

Волонтер Юрій Мисягін повідомив, що в Луганській області українські військові взяли під контроль Катеринівку.

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"Селище Катеринівка Луганської області наше!!! Деякий час тому ЗСУ зробили все тихо і спокійно", - йдеться у його повідомленні Facebook.

За словами волонтера, жителі селища знову повернулися до України.

"Жодних порушень. За Мінськими домовленостями - це все наше", - зазначив Мисягін.

Нагадаємо, 31 січня Міноборони повідомило про взяття під контроль села Новоолександрівка в Луганській області.