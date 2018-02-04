Прихильники Саакашвілі анонсували мітинги по всій Україні 18 лютого

Також 18 лютого на Майдані вони оголосять "рішення про відставку" Порошенка.

Учасники віче «Руху нових сил» анонсували мітинги по всій Україні 18 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, яку зачитав зі сцени під час заходу на Європейській площі народний депутат, член партії "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко. Також вони заявили, що 18 лютого на Майдані Незалежності у Києві оголосять «рішення про відставку» Петра Порошенка з поста президента України.

"Ми викликаємо громадянина Порошенка на Майдан 18 лютого для оголошення рішення про його відставку", - заявив він.

Читайте такожУ Києві проходить віче прихильників Саакашвілі (фото, відео)

"18 лютого 2018 року о 12 годині ми виходимо на Майдан у Києві, на майдани в усіх областях України, в містах та містечках. Нас вийдуть мільйони", - додав Дерев'янко.

Учасники мітингу схвалили цю резолюцію.

Також на віче виступив лідер РНС Міхеїл Саакашвілі, народний депутат Єгор Соболєв та інші промовці.

Як повідомляв УНІАН, перед віче прихильники РНС пройшли центром столиці від парку Шевченка вулицею Володимирська до Михайлівської площі, потім по вулиці Михайлівській до Європейської площі. Участь у заході взяли понад 4 тис. осіб.

Організатори "Маршу за майбутнє" заявляли, що сьогоднішня акція - це початок кампанії із вимогою “демонтажу системи”. Першочерговою вимогою учасників акції є відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.