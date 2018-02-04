У Києві пройшов марш Саакашвілі (фото, відео)

У заході беруть понад 2 тисяч осіб, дехто з учасників акції тримає в руках переважно жовто-сині та червоні прапори.

У Києві біля парку Тараса Шевченка почалася акція “Марш за майбутнє”, організована партією “Рух нових сил”, учасники акції вимагають відставки президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході беруть понад 2 тис. осіб. Дехто з учасників акції тримає в руках переважно жовто-сині та червоні прапори.

Веде трансляцію "Радіо Свобода" на YouTube.

ВІДЕО: "Радіо Свобода" YouTube.

Як заявили організатори, колона рухатиметься від парку Шевченка вулицею Володимирська до Михайлівської площі, потім по вулиці Михайлівській до Європейської площі, де відбудеться мітинг.

Варто зазначити, що попередні подібні акції “Руху нових сил” проходили за іншим маршрутом, а саме – учасники маршів йшли від парку Шевченка бульваром Шевченка та вулицею Хрещатик.

Як повідомили організатори, маршрут сьогоднішнього маршу складений саме таким чином, щоб уникнути провокацій та сутичок з правоохоронцями на Хрещатику, який, за інформацією організаторів, наразі перекритий через проведення іншої акції.

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Також організатори повідомили, що сьогоднішня акція - це початок кампанії із вимогою “демонтажу системи”.

Разом з тим організатори уточнили, що першою вимогою учасників акції є відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.

На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пушкінська, а також на перехресті вулиць Володимирська і Богдана Хмельницького правоохоронці перекрили прохід.

Попереду колони ідуть учасники у військовій та чорній формах, більшість з яких мають шеврони батальйону “Донбас”. Також попереду ідуть народні депутати Єгор Соболєв, Семен Семенченко, а також лідер “Руху нових сил” Міхеїл Саакашвілі.

Як повідомлялося, в центрі Києва також проходить масштабна акція протесту власників авто на єврономерах.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".