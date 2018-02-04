Учасники "Маршу за майбутнє" їдуть до Порошенка (фото, відео)

Учасники маршу сформували автоколону і їдуть до президента, щоб вручити запрошення на мітинг 18 лютого.

Учасники "Маршу за майбутнє" на Європейській площі сформували автоколону та їдуть до президента України Петра Порошенка, щоб вручити йому запрошення на запланований ними мітинг 18 лютого 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час віче зі сцени на площі заявили організатори акції.

Поки що у складі автоколони кілька десятків автомобілів. Деякі учасники віче запалили фаєри.

Як повідомляв УНІАН, раніше учасники віче - прихильники партії «Рух нових сил» схвалили резолюцію, у якій заявляється, що 18 лютого на Майдані Незалежності у Києві буде оголошено «рішення про відставку» Порошенка з поста президента України.

Також організатори анонсували на 18 лютого мітинги по всій країни.

Перед віче прихильники «Руху нових сил» пройшли центром столиці від парку Шевченка вулицею Володимирська до Михайлівської площі, потім по вулиці Михайлівській до Європейської площі. Участь у заході взяли понад 4 тис. осіб.

Організатори "Маршу за майбутнє" заявляли, що сьогоднішня акція - це початок кампанії із вимогою “демонтажу системи”. Першочерговою вимогою учасників акції є відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.