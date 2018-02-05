Парубій: пріоритетами на нову сесію Верховної Ради є підготовка до вступу до ЄС та НАТО

Одним із ключових документів голова Верховної Ради називає законопроект про національну безпеку України.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає пріоритетами на нову сесію парламенту, яка розпочнеться завтра, питання щодо підготовки до вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Щодо пріоритетів на нову сесію парламенту, Парубій зауважив, що «для нас залишається пріоритетами інтеграція і підготовка до вступу в НАТО і вступ до ЄС».

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«І в напрямку вступу до НАТО одним із ключових законів, який я хотів би визначити, - це закон про національну безпеку України. Закон, який реформує і стан безпеки України, але також вкрай необхідний для інтеграції в НАТО, оскільки приводить систему безпеки України до стандартів ЄС і до стандартів НАТО», - зазначив спікер.

Він також повідомив, що на початку кожної сесії парламенту на розгляд як пріоритетні виноситимуться законопроекти, які необхідні для виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, цього тижня, за словами голови ВР, розглядатимуться законопроекти про товариства з обмеженою відповідальністю, а також про ринки капіталу і регульовані ринки.