На сьогодні подання президента щодо оновлення складу ЦВК немає - Парубій

За інформацією голови ВР, це пов’язано зі збором документів по всіх кандидатах до складу Центрвиборчкому.

На сьогодні у Верховній Раді немає подання президента України Петра Порошенка щодо оновлення складу ЦВК.

Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій на брифінгу.

«Хочу вам повідомити, що станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи по всіх тих кандидатах які пропонуються в новий склад ЦВК», - повідомив він.

Парубій також нагадав, що відповідно до чинного законодавства «має пройти антикорупційна перевірка всіх кандидатів в члени ЦВК, яка може тривати близько 15-20 днів і цей термін треба враховувати».

Голова ВР висловив сподівання, що «подання президента надійде в найближчі дні».

"Тут же невідкладно я подам всіх кандидатів на спеціальну перевірку, і також дам доручення комітету, щоб було невідкладно розглянуто дане питання на комітеті. І сподіваюся, що ми ще цього місяця перейдемо до розгляду нового складу ЦВК», - наголосив спікер парламенту.

За його словами, це одне з ключових кадрових питань, які стоять на порядку денному сесії.

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Як повідомляв УНІАН, 23 січня президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК та лист про звільнення з посад членів комісії, у яких закінчились повноваження.

Згідно з документом, президент пропонує призначити членами ЦВК: Аллу Басалаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

Як відомо, 1 червня 2014 року сплив 7-річний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.