На сьогодні подання президента щодо оновлення складу ЦВК немає - Парубій

11:00, 05 лютого 2018
Політика
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Парубій сподівається, що

Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій на брифінгу.

«Хочу вам повідомити, що станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи по всіх тих кандидатах які пропонуються в новий склад ЦВК», - повідомив він.

Парубій також нагадав, що відповідно до чинного законодавства «має пройти антикорупційна перевірка всіх кандидатів в члени ЦВК, яка може тривати близько 15-20 днів і цей термін треба враховувати».

Голова ВР висловив сподівання, що «подання президента надійде в найближчі дні».

"Тут же невідкладно я подам всіх кандидатів на спеціальну перевірку, і також дам доручення комітету, щоб було невідкладно розглянуто дане питання на комітеті. І сподіваюся, що ми ще цього місяця перейдемо до розгляду нового складу ЦВК», - наголосив спікер парламенту.

За його словами, це одне з ключових кадрових питань, які стоять на порядку денному сесії.

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Як повідомляв УНІАН, 23 січня президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК та лист про звільнення з посад членів комісії, у яких закінчились повноваження.

Згідно з документом, президент пропонує призначити членами ЦВК: Аллу Басалаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

Як відомо, 1 червня 2014 року сплив 7-річний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.

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Теги: #склад ЦВК#Парубій про ЦВК#подання президента ЦВК