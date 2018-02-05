У Харкові протестували біля польського консульства (фоторепортаж)

Представники консульства до мітингувальників не вийшли. Учасники акції виклали свою думку письмово та передали заяву в диппредставництво.

Представники націоналістичних партій та громадських організацій провели акцію протесту під стінами Генерального консульства Польщі в Харкові.

Як пише місцеве видання МедіаПорт, учасники акції виступають проти ухваленого польским Сеймом законопроекту «Про внесення змін у Закон про інститут національної пам'яті», який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів щодо поляків.

В акції біля будівлі на вулиці Алчевських брали участь близько 50 осіб — члени ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектору» та кількох громадських організацій. Учасники акції принесли з собою плакати: «З такими «друзями» й ворогів не потрібно», «Польща завдала удар у спину на догоду Кремлю», «Не повторюйте путінську пропаганду». Вони вимагають від президента Польщі Анджея Дуди ветувати закон.

«Положення змін до «Закону про інститут національної пам'яті» і деякі інші закони повторюють кремлівські пропагандистські кліше за вигаданими злочинами українських націоналістів», — вважає прес-секретар харківського об'єднання «Свобода» Кирило Лукаш.

Представники консульства до мітингувальників не вийшли. Учасники акції виклали свою думку письмово та передали заяву в диппредставництво.

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Акцію охороняли поліцейські. Порушень порядку не було. Аналогічні акції з ініціативи «Свободи» пройшло сьогодні і в інших містах України — Києві, Вінниці, Львові, Луцьку та Одесі.

Закон, ухвалений польським Сеймом у ніч на 1 лютого, також запрещат описувати нацистські табори смерті в Польщі як польські і звинувачувати поляків у співучасті в нацистському Голокост.