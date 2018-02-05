У Києві під посольством Польщі протестують проти польського закону про Інститут національної пам’яті (фото)

Близько 100 осіб вимагають від Дуди не підписувати даний закон.

У Києві під будівлею посольства Республіки Польща в Україні проходить акція протесту проти ухвалення польським парламентом змін до закону про Інститут національної пам’яті.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, а це близько 100 осіб, вимагають від президента Польщі Анджея Дуди не підписувати даний закон.

Частина пікетувальників тримають прапори із символікою ВО “Свобода”, “Національного корпусу” та Конгресу українських націоналістів. Деякі учасники акції вийшла на проїжджу частину вулиці Ярославів Вал.

Навколо паркану будівлі посольства (вул. Ярославів Вал, 12) вишикувалися військовослужбовці Національної гвардії України. Також поряд перебувають декілька десятків працівників поліції, а також автобус поліції та два автобуси Нацгвардії.

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Акція проходить без порушення громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепартаменту США в МЗС Польщі заявили, що закон не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину».