Мінкульт вніс до "чорного списку" ще чотирьох російських артистів

Мова йде про акторів - Олександра Фісенка, Єгора Баринова і Євгенія Бакалова, а також про російського режисера Олександра Якимчука.

Міністерство культури внесло ще чотири прізвища в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Наказ №93 від 1 лютого 2018 року з'явився на сайті відомства в понеділок, 5 лютого. Читайте такожНардеп прокоментував зв'язки лідера "Самопомочі" з олігархом із "кремлівського списку" (відео) Мова йде про російських акторів – Олександра Фісенка, Єгора Баринова і Євгенія Бакалова, а також про російського режисера Олександра Якимчука. Раніше повідомлялося, що до "чорного списку" Мінкульту потрапили ще двоє відомих росіян.

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