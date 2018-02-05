Мінкульт вніс до "чорного списку" ще чотирьох російських артистів

20:36, 05 лютого 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Наказ №93 від 1 лютого 2018 року з'явився на сайті відомства в понеділок, 5 лютого.

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Мова йде про російських акторів – Олександра Фісенка, Єгора Баринова і Євгенія Бакалова, а також про російського режисера Олександра Якимчука.

Раніше повідомлялося, що до "чорного списку" Мінкульту потрапили ще двоє відомих росіян.

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Теги: #чорний список Мінкульту#чотири актора в чорному списку