До "чорного списку" Мінкульту потрапили двоє відомих росіян

Перелік на сьогоднішній день містить імена 120 осіб.

Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави, внісши до нього ще два імені.

Про це йдеться у наказі Мінкульту №86 від 30 січня, опублікованому на сайт відомства.

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"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Рєзнік Ілля Рахміелевич, Меньшов Володимир Валентинович", - сказано у повідомлені.

Меншов відомий режисерською роботою, а також акторською грою у радянських і російських фільмах. Рєзнік є російським артистом і поетом.

Нині всього до переліку внесено імена 120 осіб.