Дуда вирішив підписати скандальний закон про "бандерівську ідеологію"

Після цього президент Польщі має намір передати документ у Конституційний суд.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про рішення підписати закон про Інститут національної пам'яті.

Про це йдеться у Twitter канцелярії президента Польщі.

"Я вирішив підписати закон про Інститут національної пам'яті і передам його в Конституційний суд відповідно до процедури", - заявив Дуда.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Дуду ветувати закон.

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У відповідь на заяву Держдепартаменту США в МЗС Польщі заявили, що закон не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину».

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада ухвалила заяву в якій, серед іншого, закликала президента Польщі спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість та доброзичливість.