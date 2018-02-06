У Добкіна-старшого в Раді помітили годинник за $20 тисяч й iPhone X (фото)
Народний депутат України Михайло Добкін з'явився у Верховній Раді в годиннику, вартість якого можна порівняти зі скромною однокімнатною квартирою у Києві.
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На фото видно, що парламентарій не приховує свого достатку, красуючись у швейцарському годиннику Rolex, передає "Апостроф".
Згідно з даними одного з інтернет-магазинів, вартість такої моделі складає 22 тисячі доларів і це вже з урахуванням досить щедрої знижки.
Також на столі у Добкіна лежить iPhone X, ціни на який в Україні стартують від 30 тисяч гривень.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року в парламенті з'явився ще один власник нового iPhone X (десятий). Нею стала 27-річна Олена Кошелєва, народний депутат з "Радикальної партії".