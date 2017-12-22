27-річна нардеп-"радикал" прийшла до Ради з iPhone Х (фото)

У парламенті з'явився ще один власник нового iPhone X (десятий). Нею стала 27-річна Олена Кошелєва, народний депутат з "Радикальної партії".

Хоча ще кілька тижнів тому вона приходила до сесійної зали з телефоном попередньої моделі. Фотокореспонденти "Страни" побачили, як Кошелєва в Раді гортає стрічку новин у соціальній мережі Facebook.

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Офіційні продажі цього гаджета стартували в Україні зовсім недавно - 8 грудня. iPhone X - це новий дизайн з дисплеєм на всю передню панель. Функцією Face ID (розпізнавання обличчя), щоб розблокувати телефон одним поглядом.

Журналісти поцікавилися у соратниці Ляшка, звідки у неї новий телефон і чи оцінила вона вже його функціонал, але Кошелєва вправно ухилилася від відповіді: "У мене ще й манікюр новий. Може, вас цікавить моя робота? Думаю, це важливіше. А телефон - просто телефон".

"Просто телефон" зараз можна купити мінімум за 36 тис. 999 гривень.