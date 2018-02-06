Нардеп від БПП "засвітила" у Раді сережки за $5 тисяч (фото)

Вартість прикрас Южаніної - 137 тисяч гривень, пишуть журналісти.

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна прийшла на відкриття VIII сесії Верховної Ради України в сережках Vintage Alhambra елітного дому прикрас Van Cleef & Arpels за 137 тисяч гривень, або майже $5 тисяч.

У Києві є офіційний магазин ювелірного будинку, де можна придбати такі ж сережки, як у Южаніної, передає "Обозреватель".

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"Так, ця модель в білому золоті з перламутром є у продажу. Вартість - 137 тисяч гривень", - розповіла співробітниця бутика в телефонній розмові.

Зазначається, що такі ж сережки на всесвітньо відомому сайті eBay, правда, ношені і в жовтому золоті, можна купити лише за $3 145.

Крім того, в електронній декларації Ніни Южаніної не відображені дані сережки навіть у розділі "Доходи, в тому числі подарунки". Хоча нардепи зобов'язані вносити до бази всі покупки і подарунки, що перевищують 80 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у Михайла Добкіна в Раді помітили годинник за $20 тисяч і iPhone X.