Душевне здоров'я незаконно засудженого в РФ Клиха викликає занепокоєння - адвокат

У адвоката після розмови з Клихом склалося враження, що він страждає від психічного розладу.

До українця Станіслава Клиха, якого російський суд засудив до 20 років колонії за звинуваченням в участі у Чеченській війні, допустили адвоката Романа Качанова.

Про це повідомила російська правозахисниця, учасниця "Уральської правозахисної групи" Тетяна Щур.

"Роман Качанов – перша за останні роки людина, яка потиснула руку Станіславу. До нього всі відвідувачі, виключаючи маму, звичайно, спілкувалися з ним тільки через скло. Доступ адвоката до Станіслава оформлявся протягом години, спілкування тривало 3 години", - йдеться в повідомленні.

"Станіслав почуває себе задовільно, тільки постійно болять ноги. (Він підозрює у себе "туберкульоз кістки"). Оскільки їжа в тюрмі, за його словами, огидна, то він намагається харчуватися тим, що купує в магазині на ті гроші, які належать йому за законом. А оскільки в цьому магазині вибір теж мізерний, то він купує, в основному, печиво та солодощі. Очевидно через це він останнім часом набрав вагу", - повідомила правозахисниця.

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На адвоката Клих справив враження спокійної й доброзичливої людини, яка дуже сумує за спілкуванням, перебуваючи постійно в одиночній камері. "Ділити її з кимось він, однак, не хоче, побоюючись агресії з боку співкамерників", - пише Щур.

У адвоката після розмови з Клихом склалося враження, що він страждає від психічного розладу.

"Незважаючи на спокійну і виразну мову, зміст її викликав у адвоката серйозне побоювання, особливо після розмови з мамою Станіслава. Розповіді Станіслава про події його "мирного життя" дуже схожі на нав'язливу маячню", - передає правозахисниця.

Роман Качанов детально сфотографував загоєні зараз численні глибокі пошкодження шкірних покривів на різних частинах тіла.

"Що вони з себе представляють, розбиратися фахівцям, як і в його промовах. Все це дуже схоже на сліди тортур, чим вони очевидно і є", - написала Щур.

Відзначається, що Клих написав низку заяв, у тому числі й прохання про зустріч із психологом.

"Незважаючи на доброзичливість і здатність до спілкування, на розвинену живу мову, зміст цієї промови, фантастичні нав'язливі картини з минулого життя, нереальність яких підтверджена мамою Станіслава, викликають серйозні побоювання в його душевному здоров'ї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха. У вересні російський омбудсман Тетяна Москалькова повідомила, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську.