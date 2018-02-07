"Альфа" в 2014 році запобігла висадці десанту РФ у Києві - екс-глава СБУ

17:22, 07 лютого 2018
Політика
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У 2014 році Альфа пройшла допити у справах Майдану / фото УНІАН

Про це на допиті в Оболонському суді Києва у справі про держзраду Віктора Януковича повідомив призначений в перші дні окупації Криму главою СБУ Валентин Наливайченко, передає LIGA.net.

За словами колишнього керівника Служби, в 2014 році Альфа пройшла допити у справах Майдану, і після експертизи зброї приступила до виконання завдань.

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"Вони збиралися і з новим керівником Альфи Геннадієм Кузнєцовим, виїжджали. Перше - це перекриття ключових київських аеропортів та злітних смуг... Щоб не пустити в Київ російського агресора... І багато чого іншого", - зазначив Наливайченко.

Раніше Наливайченко розповів, як Росія захоплювала Крим.

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Теги: #Альфа запобігла висадці десанту РФ#десант РФ в Києві