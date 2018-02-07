Флот, диверсанти та ФСБ: Наливайченко розповів, як Росія захоплювала Крим

Також Наливайченко заявив, що ще одна складова – це сепаратистські, антиукраїнські організації, так звані "казаки".

Агресія Росії щодо України в Криму здійснювалася кількома групами осіб - до полуострову відправили флот, збройні сили агресора та ФСБ РФ.

Про це розповів колишній глава СБУ Валентин Наливайченко під час допиту у суді у середу, передає "Українська правда".

"Я можу підтвердити, що здійснювалася окупація, агресія з 20 лютого збройними силами РФ, насамперед, Чорноморського флоту РФ, в кількості 24 тисяч осіб. Друге, контрактники, диверсійні групи. Третє – ФСБ Росії. Їхня роль – взяття під контроль СБУ і інших правоохоронних органів, або на пряму через керуючих, або через осіб, що зрадили українській присязі і перейшли на бік агресії", - розповів він.

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"І ще одна складова – це сепаратистські, антиукраїнські організації, так звані "казаки" і інші, які за часів Януковича були не просто відновлені, а повернулися на територію республіки Крим", - додав Наливайченко.

Раніше Наливайченко заявив, що під час Майдану до України тричі приїжджали високопоставлені посадовці російської ФСБ.