Дві групи кораблів НАТО проводять навчання недалеко від Одеси

7 лютого в ході навчань проводилося спільне маневрування з посадками вертольотів.

У Чорному морі, недалеко від Одеси, проводяться спільні маневри двох постійних морських груп НАТО.

Ордер складається з Другої постійної групи, SNMG2, і групи з протидії мінної небезпеки - SNMCMG2, повідомляє Думская.

"Вперше за багато років одразу два британських військових кораблі увійшли в наше море для проведення навчань", - йдеться в повідомленні.

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7 лютого в ході навчань проводилося спільне маневрування з посадками вертольотів. "За неперевіреною інформацією, у навчаннях також брали участь румунські винищувачі", - додає "Думская".

Видання нагадує, що військове гідрографічне судно HMS Enterprise H88, яке супроводжував турецький тральщик TCJ Akcaj M270, пройшло Босфор 24 січня. Тут до них приєднався румунський тральщик ROS Lupu Dinescu M25. У цьому складі мінна група SNMCMG2 побувала в турецькому порту Синоп, а потім пішла в Констанцу.

Через тиждень, 31 січня, зайшов британський есмінець HMS Dunkan D37. У супроводі фрегатів, турецького TCG Gaziantep M490 і румунського ROS Regele Ferdinand F221, група попрямувала в той же румунський порт.