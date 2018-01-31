У Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМФ Британії

Повідомляється, що есмінець прямує уздовж західного узбережжя Чорного моря, його супроводжує фрегат Туреччини.

Об'єднане військово-морське командування НАТО повідомило про заходження ракетного есмінця Королівського ВМФ Великобританії, що входить до складу другої постійної військово-морської групи альянсу, у акваторію Чорного моря. Читайте такожВ Одеський порт зайшов перший у цьому році есмінець НАТО (фото) Повідомляється, що есмінець прямує уздовж західного узбережжя Чорного моря, його супроводжує фрегат Туреччини. Раніше повідомлялося, що літак США провів розвідку біля берегів окупованого Криму.

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