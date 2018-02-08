У Білорусі заявили про готовність відправити миротворців на Донбас

"Додатковим способом допомогти конфліктуючим сторонам може стати введення на Донбас миротворців - зрозуміло, в тому числі і білоруських", - заявив глава МЗС Білорусі.

Білорусь готова відправити своїх миротворців на Донбас для врегулювання ситуації в регіоні. У Мінську також рекомендують підключити до мирних переговорів США.

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Про це в інтерв'ю газеті Известия заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. "Білорусь зберігає неупереджену і чесну по відношенню до всіх учасників конфлікту позицію. Ми не женемося за якимись лаврами. Але це конфлікт в нашому регіоні, в нашій родині. У прямому сенсі слова. Тому додатковим способом допомогти конфліктуючим сторонам може стати введення на Донбас миротворців - зрозуміло, в тому числі і білоруських", - заявив глава МЗС Білорусі.

Макей також зазначив, що глава білоруської держави давно і відкрито рекомендував розширити формат переговорів, підключити до нього в першу чергу Сполучені Штати. Крім того, він підкреслив, що "альтернативи мирного врегулювання кризи на сході України немає".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко раніше заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі може бути розгорнута в 2018 році.