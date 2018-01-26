Президент відзначає важливість узгодження в проектах резолюцій по миротворцям на Донбасі ключових характеристик стандартної миротворчої місії ООН.

Президент України Петро Порошенко не виключає, що миротворча місія ООН на Донбасі може бути розгорнута у 2018 році.

Про це він повідомив сьогодні журналістам в Давосі.

«Дуже важливо, щоб ми запланували та узгодили можливі проекти резолюції про миротворців на Донбасі з ключовими характеристиками, які мають міститись в цій резолюції», - заявив він.

За словами Порошенка, Україна отримала повну підтримку США, інших партнерів по Раді безпеки ООН в цьому питанні.

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«Хочу сказати, що ці питання ставали в переговорах з нашими голландськими, польськими колегами», - зауважив президент.

«На моє глибоке переконання, як перший крок дуже важливо, щоб це була миротворча місія, стандартна миротворча місія Ради безпеки ООН. Я не втрачаю оптимізму про те, що це може відбутися у 2018 році. Принаймні, я як президент України і за моїм дорученням українські дипломати будуть докладати до цього максимум зусиль», - підкреслив Порошенко.