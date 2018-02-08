Європейський суд задовольнив скарги екс-політв'язня Афанасьєва проти Росії

По кожній зі скарг Афанасьєву присуджено компенсацію у тисячу євро.

Європейський суд з прав людини задовольнив дві скарги захисту колишнього українського політв'язня Геннадія Афанасьєва на умови перевезень в російських тюремних транспортних засобах.

Як повідомляє «Крим. Реалії», про це розповів представник правозахисної комісії «Меморіал» в російській Республіці Комі Ернест Мезак.

«Суд розглянув дві скарги Геннадія Афанасьєва на умови перевезення в тюремно-транспортних засобах в Росії. Одна з них стосувалася умов перевезення з Воронезької області до Республіки Комі, а друга по Республіці Комі. Суд задовольнив обидві ці скарги. По кожній з них йому присуджено компенсацію – тисяча євро (близько 33 тисяч гривень – ред.)», – заявив Мезак.

Нагадаємо, українського активіста Геннадія Афанасьєва затримали в окупованому Росією Сімферополі 9 травня 2014 року. Він був одним з обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова». 24 грудня 2014 року російський суд засудив його до семи років позбавлення волі.

Геннадій Афанасьєв і ще один політв'язень - Юрій Солошенко, повернулися до України з російського ув`язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеситів-представників ЗМІ – Олену Глищинську та Віталія Діденка, яких звинувачують у сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».

Афанасьєв розповідав, що в російському ув`язненні постраждав від тортур та побиття. Так, під тортурами його змусили обмовити інших українських політв'язнів – Олега Сенцова і Олександра Кольченка.