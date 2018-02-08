В ЄС розпочали роботу з перегляду санкцій для Януковича та його соратників

Рішення має бути ухвалено до того, як спливе термії дії чинних санкцій.

В Європейському Союзі розпочалася робота над переглядом санкцій для колишніх українських високопосадовців, серед яких і екс-президент Віктор Янукович, термін дії яких спливає 6 березня.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.

«Робота над черговим переглядом розпочалася. Як зазвичай, рішення буде ухвалено до того, як спливе термін дії рішення, яке існує на сьогодні», - зазначили в Раді ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року. Під час перегляду списку ЄС вносить зміни, які стосуються виключення тих чи інших осіб. Наприклад, зі списку був виключений Віктор Вікторович Янукович, син екс-президента по причині смерті, минулого року був виключений колишній депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.