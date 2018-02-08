Янукович прокоментував рішення суду, який дозволив заочне розслідування щодо нього - ЗМІ

Янукович стверджує, що не винен у злочинах під час Майдані, мовляв, справа проти нього сфабрикована.

Екс-президент Віктор Янукович невдоволений рішенням суду, який дозволив провести заочне досудове щодо нього, та звинувачує нинішню владу, яка, мовляв, спеціально не допустила його адвокатів до суду.

Також звинуватив нинішніх високопосадовців у причетності до розстрілів на Майдані в лютому 2014-го.

Про це йдеться у зверненні екс-президента, яке до реакції ТСН.ua надіслав прес-секретар його сина Олександра Януковича Юрій Кирасир.

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"Нинішній режим пішов на злочинні заходи - за допомогою сили усунути моїх адвокатів від участі в так званій справі про Майдан, яка розглядається в Печерському районному суді м. Києва. Такі дії - це панічна реакція нинішньої влади на те, що з кожним днем в Україні та світі дізнаються більше фактів причетності її представників до найтяжчих злочинів. Уже в Європі та світі відкрито говорять про причетність "нинішніх керівників" до масових розстрілів на Майдані в 2014 році. Називаються конкретні імена - Парубій, Пашинський, Луценко. Будуть названі ще", - йдеться у зверненні Януковича.

Він стверджує, що не винен у злочинах під час Майдані, мовляв, справа проти нього сфабрикована. Також він звинувачує представників нинішньої влади в тому, що "Кримом вони розрахувалися за можливість перебувати в високих київських кабінетах. 2014 року, прийшовши на крові до влади, вони за допомогою крові цю владу намагаються утримати сьогодні, розв'язавши і продовжуючи братовбивчу війну на Донбасі".

Колишній президент також зазначає, що його звинувачують у злочинах, яких не існує.

"Для цього в Печерському суді м. Києва із застосуванням сили не допустили моїх захисників до судового процесу, замінили їх на "прокурорського" адвоката, якому вистачило за 40 хвилин дослідити 110 томів справи і понад 100 годин відеоматеріалів, щоб дати можливість "ручному" судді винести рішення про початок досудового розслідування відносно мене".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Печерський районний суд м. Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка та колишнього першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі протидії Майдану.

26 вересня 2017 року Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича за підозрою в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Це було зроблено з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва.

Мова йде про період з 18 по 20 лютого 2014 року, а також терористичний акт, скоєний 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Янукович підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України.