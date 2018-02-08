Австрія підтримує українські пропозиції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі – Порошенко

Відень вже надав 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги у зв’язку з ситуацією на сході України.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Австрія підтримує українські пропозиції щодо розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на окупованому Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом сьогодні у Відні.

«Ми задоволені динамікою наших відносин як економічних, так і політичних, бо існує повне порозуміння і повна координація між Україною та Австрією в міжнародних організаціях», - заявив він.

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Порошенко висловив вдячність Австрії за підтримку України в рамках ЄС. «Окремо хотів наголосити на важливості, і ми це обговорювали під час наших зустрічей, підтримки політики санкцій по відношенню до РФ аж до повної імплементації Мінських угод», - сказав глава держави.

За його словами, значна частина розмови президентів України та Австрії була присвячена ситуації на Донбасі, де триває російська агресія проти України. «Я дуже дякую ініціативам, починаючи від гуманітарної допомоги і закінчуючи участю австрійських спеціалістів у гуманітарному розмінуванні, полегшенню доступу до шкіл, дитячих садків… Ми це надзвичайно цінуємо, як і те, що Австрія надала 5 млн євро гуманітарної допомоги Україні. Тут пройшли реабілітацію наші поранені воїни», - додав Порошенко.

«Дякую за підтримку місії миротворців за мандатом Ради безпеки ООН, українських пропозицій, з боку Австрії. Для нас це надзвичайно важливо», - зауважив президент України.